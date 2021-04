Viceministro de la Presidencia responde a cuestionamientos sobre informe de gastos por la pandemia

El viceministro de la Presidencia Carlos García, aclaró algunos puntos sobre el informe de rendición de cuentas realizado por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, sobre los fondos destinados al Ministerio de la Presidencia, para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

García detalló en el programa radial “Mesa de Periodistas” que, para los efectos contables y administrativos independientemente de cualquier acción, en la Presidencia “ hubo una reducción efectiva de 17 millones de dólares".

La Presidencia era una entidad amorfa donde todo lo que surgía y eran inversiones millonarias, presupuestarias y nombramientos eran acreditados a este ministerio”, agregó ante los cuestionamientos sobre la reducción de la planilla del Estado.

Respecto a la cantidad de gastos que se reflejan en el portal Panamá Compras con el Programa Panamá Solidario, el viceministro sostuvo que “ todo tiene una evolución y poco a poco va llegando la información a efectos de actos público y una vez se formaliza, llega al portal”.

Añadió que la Ley de Contrataciones Públicas indica que una vez el Consejo de Gabinete, declare la finalización del Estado de Emergencia las entidades tienen cinco días para publicar en detalle todas las compras realizadas con cargos a los fondos asignados, lo que garantiza que al final se hará la rendición de cuentas.

Informe privado

Reiteró que el informe de aseguramiento privado que se contrató era para verificar que se hayan cumplido todos los procedimientos. Igualmente existe una auditoria interna que también garantiza que todos los procedimientos se cumplieron.

El viceministro detalló que el fin del Estado de emergencia lo determinará el mismo control de la enfermedad y que el nivel de gasto es preocupante e insostenible.

Alquiler de vehículos de lujo

Al ser cuestionado sobre la investigación realizada referente al alquiler de vehículos de lujo en medio de la pandemia, y la necesidad de alquilar o comprar, el viceministro señaló que si se hubiese realizado un informe en donde se compara la compra de vehículos vs el alquiler de estos, se determinaría que hubiese sido más económico y más práctico el alquiler.

Compra de insumos y ventiladores

En tanto destacó que los oficios que han llegado al Ministerio de la Presidencia, por parte del Ministerio Público por las diversas denuncias, han sido contestados en tiempo oportuno. "Nosotros no compramos ningún insumo, ni equipo a los que se hace referencia, las cartas de compromisos fueron anuladas, esas cartas no involucraban ningún compromiso per se, en consecuencia no tenían ninguna validez para los efectos consecuentes", aseguró.