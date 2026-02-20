Accidente en vía del ferrocarril; cierran temporalmente acceso al Centro de Visitantes de Miraflores

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá informó que el acceso al Centro de Visitantes de Miraflores permanece cerrado temporalmente luego de registrarse un accidente en la vía del ferrocarril durante la mañana de este viernes 20 de febrero de 2026. El incidente involucró al tren y a un colaborador de la institución.

Según el comunicado oficial, el accidente ocurrió a la altura de la entrada al centro turístico, uno de los puntos más visitados por turistas nacionales y extranjeros para observar el paso de las embarcaciones por las esclusas.

Inmediatamente después del suceso, los Bomberos del Canal de Panamá brindaron los primeros auxilios en el lugar y coordinaron el traslado del trabajador afectado a un centro hospitalario.

La autoridad no reveló detalles adicionales sobre el estado de salud del colaborador ni las causas específicas del accidente, pero confirmó que se activaron los protocolos de emergencia correspondientes para atender la situación.

Mientras se mantiene el cierre temporal del acceso a Miraflores, el Canal de Panamá ha habilitado rutas alternas por Balboa y Corozal para los colaboradores relacionados con la operación del Canal.