Acción policial en la vía Ricardo J. Alfaro el miércoles, requería de manejo especial y táctico

Ciudad de Panamá, Panamá/El comisionado retirado de la Policía Nacional y director del Colegio Nacional de Profesionales de Policía, Irving Muñoz, realizó un análisis de la situación que se registró el pasado miércoles en la vía Ricardo J. Alfaro, donde dos personas se mantenían atrincheradas dentro de un auto y posteriormente, fueron aprehendidos por agentes de la unidad táctica.

Muñoz, ponderó la acción de los estamentos de seguridad, toda vez que se trató de una situación en la que efectivamente se requería un manejo especial, en la que estos hicieron su parte táctica, no hubo heridos, ni muertos y se aprehendieron a dos personas.

Para el especialista, el hecho de que los miembros de la policía hayan utilizado el arma, no como agresión, sino para detener la marcha del vehículo, en manejo de situaciones es tomar el control, evitar que esto se siga dando y contener la situación.

Muñoz, quien también es negociador en situaciones de rehenes, dijo que anteriormente, en el caso de rehenes, se cometían muchos errores, no existían aparatos celulares y la comunicación no era tan instantánea.

Aclaró que, un negociador en un hecho de esta naturaleza o de rehén no necesariamente tiene que ser la herramienta de uso, hay otros medios como, la intervención de las fuerzas especiales, francotirador o el uso de gases químicos.

Comportamiento ciudadano y de los medios de comunicación

Pese a la tensa situación, la gran cantidad de agentes de los estamentos de seguridad y la incertidumbre sobre lo que estaba pasando, los ciudadanos se quedaron en el área para grabar con sus celulares lo que sucedía.

Ante esto, Muñoz destacó que los ciudadanos que dejaron el vehículo y el resto de los que se encontraban alrededor, debieron haber resguardado su protección individual.

“Hoy día nosotros no podemos decirles que no pueden estar grabando porque es prácticamente imposible, y no ocurre solo en Panamá, ocurre en cualquier parte del mundo”, dijo.

El deber cívico ante una situación de esta índole sería el de apartarse, apoyar a los agentes policiales (no obstruir). En cuanto al rol de los medios de comunicación, sugirió que pueden hacer su trabajo de grabar, pero no en vivo porque no se sabe cómo terminará la situación y el desenlace podría generar traumas a la población.