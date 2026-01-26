Acodeco advierte sanciones por ventas atadas de útiles y uniformes escolares

La Acodeco hizo un llamado a los padres de familia a denunciar cualquier imposición o práctica irregular, incluso de manera anónima.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante el inicio del nuevo período escolar, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió que mantendrá una vigilancia estricta para sancionar la venta atada de uniformes, libros y otros artículos escolares, una práctica prohibida por la Ley 45 de 2007.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, reiteró que los centros educativos no pueden obligar a los padres de familia a adquirir uniformes, textos escolares u otra indumentaria exclusivamente dentro de la escuela o en un solo comercio. Señaló que los colegios deben limitarse a establecer las características, estándares, colores, telas y diseños de los productos requeridos, sin restringir la libre elección del consumidor.

Abadi Balid destacó que los padres tienen el derecho de decidir dónde comprar los uniformes y libros, de acuerdo con su presupuesto, siempre que se cumplan las especificaciones definidas por el centro educativo, lo que fomenta la libre competencia y protege la economía familiar.

Asimismo, aclaró que cuando los colegios realizan cambios de uniforme, la compra a un proveedor específico solo puede ser una recomendación y no una obligación, y debe existir un margen de tolerancia que permita a los consumidores adquirirlos en otros establecimientos.

La Acodeco hizo un llamado a los padres de familia a denunciar cualquier imposición o práctica irregular, incluso de manera anónima. La institución aseguró que investigará y sancionará de forma ejemplar a los centros educativos que incumplan la normativa vigente.

El administrador indicó que esta administración será más enérgica en la supervisión de estas prácticas, especialmente durante la temporada de inicio de clases, con el objetivo de erradicar conductas que por años han afectado a los consumidores.

Finalmente, recordó que los centros educativos particulares también deben cumplir con las regulaciones sobre matrícula y ajustes de costos, conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación, y subrayó que la colaboración de los padres es clave para garantizar el respeto a sus derechos como consumidores.

El año escolar 2026 arranca el próximo lunes 2 de marzo.