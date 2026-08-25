Acodeco retira más de 44 mil productos vencidos en siete meses de 2026

Las verificaciones en establecimientos comerciales revelaron que la falta de fecha de vencimiento y el mal estado de los artículos son los principales problemas. Los consumidores pueden denunciar estas irregularidades.

Panamá/La Acodeco encontró más de 44 mil productos vencidos en los primeros siete meses de 2026. Las inspecciones a nivel nacional demostraron que esta es la principal irregularidad que enfrentan los consumidores al hacer sus compras.

Según las estadísticas, se registraron más de 52 mil anomalías en total. De ese número, los artículos caducados representan casi el 85 por ciento de los hallazgos en los locales.

Pero no todo es caducidad. Los inspectores también detectaron falta de precio a la vista, artículos deteriorados, cobro de doble precio y envases sin fecha de vencimiento clara. Además, se reportaron 49 casos por el uso indebido de cilindros de gas.

En cuanto a las regiones, Veraguas, Los Santos y Bocas del Toro lideran la lista de provincias con mayor cantidad de productos vencidos retirados del mercado. Los operativos abarcaron más de dos mil locales en todo el país.

La entidad hace un llamado a los comerciantes para que respeten las normas de comercialización. Al mismo tiempo, exhorta a la ciudadanía a revisar el estado físico y las etiquetas antes de pagar. Si encuentras un artículo en mal estado, puedes interponer tu denuncia ante la Acodeco.