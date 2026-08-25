Pacientes con diabetes apoyan proyecto para redirigir los fondos del impuesto de las bebidas azucaradas

La propuesta plantea concentrar los recursos en el Ministerio de Salud y el Instituto Oncológico Nacional. También establece que deberán utilizarse para clínicas de diabetes, atención integral, adquisición de insumos y acceso a nuevas tecnologías.

Panamá/Los recursos recaudados mediante el impuesto a las bebidas azucaradas no han permitido desarrollar las clínicas integrales ni garantizar los insumos previstos para los pacientes con diabetes, según Emma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas.

Un proyecto aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional busca concentrar estos fondos en el Ministerio de Salud y el Instituto Oncológico Nacional, además de establecer cómo deberán utilizarse.

La iniciativa reforma la Ley 114 de 2019, que estableció el gravamen sobre las bebidas azucaradas para generar recursos destinados a la atención integral de la diabetes.

“Resulta que hasta la fecha no se ha podido hacer absolutamente nada con ese impuesto”, afirmó Pinzón. La dirigente explicó que uno de los principales obstáculos ha sido la distribución de los recursos entre varias instituciones.

“Primeramente, dispersión de esa colección. O sea, tenías que darle un porcentaje a tanta institución que al final no se hace nada”, expresó.

Fondos se concentrarían en dos instituciones

La propuesta plantea concentrar los recursos en el Ministerio de Salud y el Instituto Oncológico Nacional. También establece que deberán utilizarse para clínicas de diabetes, atención integral, adquisición de insumos y acceso a nuevas tecnologías.

“Ahora se está concentrando en el Ministerio de Salud y en el Oncológico. Básicamente, en esas dos instituciones. Pero también se dice para qué lo van a utilizar”, explicó Pinzón.

Entre las necesidades identificadas están los monitores de glucosa y otros insumos tecnológicos que actualmente no son accesibles para la población con menores recursos.

“Y es para las clínicas de la diabetes, para suministrar a los pacientes una atención integral, para el acceso a nuevas tecnologías, que hasta ahora tú sabes que las instituciones no te dan monitor de glucosa y otro tipo de insumos que son de última tecnología, pues no es tan accesible a la población más necesitada”, manifestó.

Atención para pacientes con diabetes tipo 1

El proyecto también incorpora medidas dirigidas a las personas con diabetes tipo 1, una condición autoinmune que no puede prevenirse y requiere el uso permanente de insulina.

“La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que no es prevenible y tampoco tiene una curación. Van a ser toda la vida dependientes de la insulina”, señaló.

De acuerdo con cifras internacionales citadas por Pinzón, en Panamá habría más de 4,000 personas con diabetes tipo 1. Sin embargo, el país no dispone de un registro que permita conocer la cantidad exacta de pacientes.

La iniciativa dispone que los casos sean reportados obligatoriamente al Ministerio de Salud, independientemente de si el diagnóstico se realizó en la Caja de Seguro Social, el sistema público del Minsa o una instalación privada.

“Necesitamos cifras para poder entonces planificar de forma adecuada”, sostuvo.

Pinzón explicó que los registros actuales agrupan bajo una misma categoría a las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, lo que impide diferenciarlas y planificar la atención según sus necesidades. “Si tú le preguntas al sistema cuántos son los pacientes de diabetes tipo 1, eso no, no te lo da porque está todo en un solo renglón. Entonces, esas cosas se necesitan saber”, expresó.

Una atención que abarque más que medicamentos

La atención integral propuesta incluye consulta médica, pruebas de laboratorio, nutrición y salud mental durante una misma jornada. También busca que los médicos de cabecera puedan recetar determinados medicamentos, mientras que la consulta con el endocrinólogo se realice una vez al año.

“El paciente con diabetes tipo 1 tiene que tomar alrededor de 180 decisiones diarias. Es una presión psicológica muy importante”, explicó Pinzón.

Para los niños y sus familias, disponer de un monitor de glucosa permitiría vigilar sus niveles sin tener que pincharles repetidamente los dedos y reduciría el temor de los padres ante una posible crisis durante la noche.

“Me ha tocado ahora estar con padres de familia que me dicen: Los primeros años yo no dormía, porque sentía que mi niño podía tener una crisis y yo durmiendo y no me doy cuenta”, relató.

Acuerdo entre bancadas

El proyecto surgió de la fusión de dos anteproyectos presentados por los diputados Benavides y Gaitán, pertenecientes a las bancadas de Vamos y Realizando Metas (RM), respectivamente.

“Este proyecto de ley, que es una fusión de dos anteproyectos generados por dos diputados diferentes, a mí me complace decirte que ambas bancadas, que no son amigas y se pudieron poner de acuerdo”, manifestó Pinzón.

La dirigente destacó que la propuesta recibió el respaldo de todos los integrantes de la Comisión de Salud.

“Se aprobó por total, todos votaron a favor y les mando un agradecimiento de mi parte y de todo el equipo de Diabetes Latam de la forma como fue acogido”, expresó.