Conductor de plataforma digital queda detenido por presunta violación y robo agravado en Chiriquí

Las autoridades también manejan información sobre al menos otras tres personas que podrían presentar denuncias similares contra el conductor, por lo que no se descarta que el número de posibles víctimas aumente a medida que avance el proceso.

David, Chiriquí/Un conductor que ofrecía servicios de transporte mediante una plataforma digital permanece detenido en la cárcel pública de David, luego de ser judicializado por la presunta comisión de los delitos de violación carnal y robo agravado, en perjuicio de varias mujeres extranjeras.

De acuerdo con la información suministrada, el hombre habría contactado a sus víctimas a través de una plataforma digital para ofrecerles servicios de transporte. Durante los recorridos, presuntamente habría abusado sexualmente de algunas de las pasajeras y cometido robos.

El jefe de la Zona Policial de Chiriquí, Roberto Monterrey, confirmó que el sospechoso fue ubicado y aprehendido luego de labores de inteligencia y seguimiento, tras la denuncia presentada por una de las presuntas víctimas.

“Contactaron al sujeto mediante una plataforma digital, quien ofrecía servicios de transporte”, explicó Monterrey, quien indicó que los detalles sobre la forma en que se habrían registrado los hechos forman parte de las investigaciones.

Luego de la audiencia, un juez ordenó la detención provisional del imputado por un periodo de seis meses, mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades también manejan información sobre al menos otras tres personas que podrían presentar denuncias similares contra el conductor, por lo que no se descarta que el número de posibles víctimas aumente a medida que avance el proceso.

La Policía Nacional recomendó a los usuarios de servicios de transporte mediante plataformas digitales mantener medidas de precaución, verificar la información del conductor y, ante cualquier situación que genere sospechas o inseguridad, evitar continuar el servicio y reportar el hecho a las autoridades.

El caso continúa bajo investigación para determinar la responsabilidad penal del detenido y esclarecer todos los hechos denunciados.

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Con información de Demetrio Ábrego