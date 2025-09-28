Activan alerta Amber por la desaparición de Yarielis Yaneth González, Arcibeth Binape y Cristel Bejerano

La alerta se activa cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Gobierno emitió alerta Amber por Yarielis Yaneth González Serrano, Arcibeth Binape y Cristel Bejerano, cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025.

Yarielys Yaneth González Serrano, de 14 años de edad, fue vista por última vez el pasado 26 de septiembre de 2025 a las 5:30 de la tarde. La desaparición fue reportada oficialmente el 27 de septiembre de 2025, bajo el número de reporte AAPAN-559-28092025.

Según la información proporcionada por las autoridades, Yarielys Yaneth fue vista por última vez en las inmediaciones de la Escuela México Panamá, ubicada en Tanara Chepo, en la provincia de Panamá. Al momento de su desaparición, la joven, de 1.58 metros de estatura, contextura delgada y piel blanca, vestía un suéter de colores blanco, azul y marrón con el logo de un león del Colegio Panamá México, además de jeans largos de color azul. Posee cabello y ojos negros.

También se activó la alerta Amber por Arcibeth Laneth Binape González, de 15 años de edad, reportada como desaparecida. La menor fue vista por última vez el pasado 26 de septiembre de 2025 a las 4:00 de la tarde. El reporte de desaparición se registró el 27 de septiembre de 2025, bajo el número AAPAN-557-27092025.

Según la información oficial, Arcibeth fue vista por última vez en el área del Primer Ciclo La Siesta, Tocumen, en la provincia de Panamá. La joven, que mide 1.65 metros de estatura y es de contextura delgada, tiene la piel trigueña, el cabello negro y liso, y ojos de color azul.

Al momento de su desaparición, Arcibeth vestía su uniforme escolar: una camisa celeste con el logo del Primer Ciclo La Siesta, una falda azul, medias azules y zapatos negros. Además, llevaba un jacket azul y una mochila de color rosado de la marca Totto.

En tanto, las autoridades también emitieron la alerta Amber por Cristel Bejerano R., de 13 años de edad. La menor fue reportada como desaparecida el 27 de septiembre de 2025, bajo el número de reporte AAPAN-558-27092025.

Cristel fue vista por última vez el 25 de septiembre de 2025 a las 6:30 de la tarde en la comunidad de Sal Sipuedes, sector La Potra, Breñón, en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

La descripción física de la adolescente indica que tiene una estatura de 1.50 metros, contextura gruesa, piel clara, y cabello negro y liso. Una seña particular importante es un lunar ubicado en su pómulo derecho. Al momento de su desaparición, Cristel vestía un pantalón corto blanco con diseños de flores, un suéter rojo y un abrigo negro.

Se pide a la comunidad que cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de las jóvenes sea reportada inmediatamente llamando al número telefónico 104. También se pueden utilizar los canales oficiales de Alerta Amber Panamá: @AlertaAmberPma y la página web www.alertaamber.gob.pa.