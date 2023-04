Actividades esperadas: retoman tradicional drama de la Pasión de Cristo en Pesé

Pesé, Herrera/Una de las actividades más esperadas durante la conmemoración de la Semana Santa, es la de revivir en escena, el viacrucis de Cristo hacia su crucifixión; uno de los sitios en los que ya se ha hecho tradición (68 años) es en el distrito de Pesé, provincia de Herrera.

La emoción se hace aún mayor, luego de tres años de no poder realizar la actividad según indica, Rafael Navarro, coordinador de la Semana Santa, en este sitio.

El drama está compuesto totalmente, por actores del pueblo no profesionales (150) y en años anteriores han tenido como espectadores, a al menos 25,000 personas entre propios y extraños.

De acuerdo con Navarro, hasta hace poco se recibió un aporte y con eso se pudo iniciar con todo lo que implica la escenografía.

“Yo me encargo de la escenografía, la preparación de los actores y gracias a Dios cuento con un equipo que me apoya; con mi experiencia en teatro, logro entrenarlos en una semana, sin embargo, muchos de ellos ya se saben sus papeles por lo que no se hace complicado”, afirmó.

En cuanto al actor que personifica a Cristo, este se prepara no solo física, sino espiritualmente y cuenta con mucho carisma.

Al igual que lo hizo Cristo, este actor figuradamente tiene también que cargar una cruz, con la que tiene que caminar un trecho, subir una pendiente, adicional soportar el calor del sitio, por lo que meses antes comienza a prepararse.

Este evento ha pasado de generación en generación, cada familia participa y ya forma parte de su legado.

El drama inicia con las distintas estaciones del viacrucis, desde la traición de Judas a eso de las 8:00 p.m., luego el lavatorio de los pies, la preparación de la última cena, la aprehensión de Cristo en el huerto de Los Olivos y luego se suman a la Procesión del Silencio.

Ya para el viernes desde las 4:00 p.m. da comienzo el recorrido, que concluye con la crucifixión.