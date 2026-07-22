Aduanas refuerza controles contra el contrabando nacional y transnacional

Según los informes mencionados durante la actividad, los operativos de fiscalización realizados en 2026 han permitido incautar cigarrillos, medicamentos, potenciadores sexuales, productos falsificados, sustancias ilícitas y dinero no declarado en puertos y zonas francas.

Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas emplea herramientas de inteligencia, contrainteligencia e intercambio de información con países de la región para combatir el contrabando nacional y transnacional, informó su directora, Soraya Valdivieso.

La funcionaria participó en el Foro de Actualización, Liderazgo y Transformación Aduanera 2026, realizado en el Colegio Nacional de Abogados, donde presentó un informe sobre las acciones ejecutadas por la institución y los efectos del contrabando en la economía panameña.

“Nosotros trabajamos con sistemas, con inteligencia, con contrainteligencia, con acuerdos y con intercambio de información con países de la región, porque estamos atacando duramente el contrabando nacional y el transnacional”, afirmó Valdivieso.

La directora indicó que uno de los principales delitos enfrentados por la actual administración es el contrabando transnacional de cigarrillos.

Durante el foro, Valdivieso también respondió preguntas de los abogados sobre las incautaciones, los tipos de mercancías retenidas y los puntos donde se registran con mayor frecuencia estos casos.

Según los informes mencionados durante la actividad, los operativos de fiscalización realizados en 2026 han permitido incautar cigarrillos, medicamentos, potenciadores sexuales, productos falsificados, sustancias ilícitas y dinero no declarado en puertos y zonas francas.

Entre las mercancías retenidas también figuran camisetas falsificadas de la selección de Panamá y de otros equipos participantes en el Mundial de 2026. Uno de los cargamentos estaba compuesto por 1,900 camisetas, con un valor comercial estimado en más de 200 mil dólares.

Con información de Luis Alberto Jiménez.