Aduanas retiene más de 1,600 bultos de accesorios de autos por presuntas irregularidades

Actualmente, la mercancía permanece bajo proceso de valoración por parte del equipo técnico de Aduanas, a fin de determinar su valor total.

La Autoridad Nacional de Aduanas decomisó más de 1,600 bultos de accesorios para autos durante un operativo realizado en un local comercial, como parte de acciones contra el presunto contrabando.

La diligencia fue ejecutada por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), quienes incautaron mercancía que incluía equipos de sonido, pantallas LED, amplificadores, bocinas y forros de asientos. El establecimiento intervenido es propiedad de un ciudadano de origen asiático.

Según el informe oficial, la retención de los productos se dio tras una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta comercialización de artículos que habrían ingresado al país de manera irregular.

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Durante la inspección, los responsables del comercio no lograron presentar la documentación que acreditara el pago de los impuestos correspondientes, lo que motivó la emisión de una orden de comparecencia para dar continuidad a las investigaciones.

Actualmente, la mercancía permanece bajo proceso de valoración por parte del equipo técnico de Aduanas, a fin de determinar su valor total.

Las autoridades advirtieron que, de no presentarse las facturas requeridas, la administración regional de la Zona Oriental Aduanera podrá imponer una multa que oscila entre dos y diez veces el valor de la mercancía, que preliminarmente se estima como considerable.