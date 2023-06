Advierten que ola de homicidios en el país 'podría salirse de las manos'

Ciudad de Panamá, Panamá/Los últimos crímenes que se han venido registrando en el país dan la sensación que la situación se está saliendo de las manos, esto al ver que las víctimas no son los intervinientes directos en un problema, advirtió, Carlos Icaza, comisionado retirado de la Policía Nacional.

Según Icaza, esto no quiere decir que no se estén haciendo los esfuerzos para contrarrestar los hechos delictivos, al contrario, ponderó que los entes de seguridad reconozcan que hay una crisis, que no es propia de la Policía Nacional, sino de la ciudadanía en general.

Enfatizó que se hace notorio cómo ha menguado el trabajo en seguridad ciudadana, con respecto a los planes de seguridad, como ejemplo, el programa de vecinos vigilantes, comercios y demás, los cuales debieran incrementarlos.

Sobre los muertos destacó que años atrás existía un equipo de intervención de la institución perteneciente a la unidad antipandilla que ubicaban tanto a los que buscaban matar como a la posible víctima.

Por otro lado, manifestó que hoy día las entidades bancarias, tienen tantas facilidades de préstamos hipotecarios, al igual que el Estado que brinda el subsidio para la adquisición de viviendas, que las organizaciones criminales las financian para que sus miembros se vayan a vivir a distintos sitios del país, siendo personas que de una vez fomentan un ambiente de violencia en el área.

En cuanto a las armas con las que se están cometiendo los delitos y que las autoridades están destruyendo, subrayó que las mismas tienen que estar ingresando al país por algún sitio.