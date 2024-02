Afectado por dietilenglicol pide a Jesús Nazareno y a Cortizo aprobación de su certificación

Atalaya, Veraguas/Entre los peregrinos que han llegado al distrito de Atalaya se encuentran sobrevivientes del dietilenglicol, quienes contaron a TVN Noticias que llevan cerca de 17 años asistiendo a pedir con mucha fe al tan conocido Jesús Nazareno de Atalaya.

Benedicto Peñalba, sobreviviente del envenenamiento masivo, relató que ingirió el jarabe tóxico en el 2006 y aún está a la espera de ser certificado.

Añadió que las secuelas cada día desmejoran su vida, sin embargo, sigue a la espera de que el Estado cumpla el compromiso que han hecho los gobernantes a todos los afectados.

“Fuimos en la búsqueda de un medicamento y nos dieron un veneno para acabar con nuestras vidas. Pido a Jesús Nazareno que interceda por todos los pacientes del envenenamiento, nos proteja y nos de larga vida para esperar por nuestra certificación”, manifestó.

Agregó que en la actual administración gubernamental se han demorado con cuentos y mesas de diálogo y aún no terminan con el calvario de la certificación, no obstante, dijo que no pierde la esperanza.

Por ello, solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo que en estos tres meses que faltan de su administración “meta la mano y ponga gente seria en esa mesa de diálogo.

De igual manera, pidió a los candidatos presidenciales que aborden este tema como prioritario y cumplan con los pacientes afectados.

Y es que son muchas las historias las que se continúan viviendo en Atalaya, los pelegrinos llegan por diferentes razones como la unión y el bienestar familiar, pero también por salud.

Con información de Ney Castillo