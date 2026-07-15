Agroferias del IMA: Conozca el calendario para este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 16 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 16 DE JULIO

📍Coclé

• Casa Local Llano de La Palma, en Villareal, en el distrito de Nata

📍Veraguas

• Casa Comunal El Espavé, en Corral Falso, distrito de San Francisco

• Casa Comunal de San Marcelo, distrito de Cañazas

📍Panamá Oeste

• Casa Cultural de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Cuesta de Piedra, en Tierras Altas

📍Panamá

• Cancha de Agua Buena, de La Unión de Chilibre, distrito de Panama

📍Herrera

• Cancha Comunal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María

📍Los Santos

• Parque de Pocrí cabecera, en el distrito de Pocrí

📍Panamá Este

• Wuacuco, en Tortí, distrito de Chepo

📍Darién

• Cuadro de softbol de Sansón, distrito de Pinogana

Colón

• Comunidad de San Judas Tadeo, en Estacionamientos de la

Abarrotería Good Luck, en Cativá, distrito de Colón

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de El Prado, corregimiento de Sitio Prado, distrito de Müna