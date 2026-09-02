Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 3 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

📍Coclé

• Casa Local de Jujucal, en Piedras Gordas, distrito de La Pintada

📍Veraguas

• Casa Comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná

• Casa Comunal de Monjarás, distrito de Calobre

📍Panamá Oeste

• Auditorio de Capira, en el distrito de Capira

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Santo Domingo, distrito de Bugaba

📍Panamá

• Parque de Las Madres, en Pedregal, distrito de Panama

📍Panamá Este

• Comunidad La Ocho, en Torti, distrito de Chepo

📍Los Santos

• Cancha Municipal de Tonosí, en el distrito de Tonosi

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Cancha de fútbol de Cerro Algodón, en Dikeri, distrito de Muna

📍Herrera

• Casa Tacita de Oro, corregimiento de Parita cabecera

📍Colón

• Predios de la Junta Comunal de Puerto Pilón, distrito de Colón