Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 3 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
📍Coclé
• Casa Local de Jujucal, en Piedras Gordas, distrito de La Pintada
📍Veraguas
• Casa Comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná
• Casa Comunal de Monjarás, distrito de Calobre
📍Panamá Oeste
• Auditorio de Capira, en el distrito de Capira
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Santo Domingo, distrito de Bugaba
📍Panamá
• Parque de Las Madres, en Pedregal, distrito de Panama
📍Panamá Este
• Comunidad La Ocho, en Torti, distrito de Chepo
📍Los Santos
• Cancha Municipal de Tonosí, en el distrito de Tonosi
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Cancha de fútbol de Cerro Algodón, en Dikeri, distrito de Muna
📍Herrera
• Casa Tacita de Oro, corregimiento de Parita cabecera
📍Colón
• Predios de la Junta Comunal de Puerto Pilón, distrito de Colón