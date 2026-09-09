Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 10 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

📍Colón

• Parque público de Puerto Lindo, distrito de Portobelo

📍Veraguas

• Entrada de La Arena de El Maria (cancha techada), distrito de Las Palmas

• Instituto Profesional y Técnico de Rio Luis, distrito de Santa Fe

📍Panamá Oeste

• Cancha techada de El Espavé, en Sajalices, distrito de Chame

📍Los Santos

• Junta Comunal de Bajo de Güera, distrito de Macaracas

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Cerro Iglesia, distrito de Nole Duima

📍Herrera

• Casa Local de Peñas Chatas, distrito de Ocú

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Alanje, distrito de Alanje

📍Panamá Este

• Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo