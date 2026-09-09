Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 10 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
📍Colón
• Parque público de Puerto Lindo, distrito de Portobelo
📍Veraguas
• Entrada de La Arena de El Maria (cancha techada), distrito de Las Palmas
• Instituto Profesional y Técnico de Rio Luis, distrito de Santa Fe
📍Panamá Oeste
• Cancha techada de El Espavé, en Sajalices, distrito de Chame
📍Los Santos
• Junta Comunal de Bajo de Güera, distrito de Macaracas
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Cerro Iglesia, distrito de Nole Duima
📍Herrera
• Casa Local de Peñas Chatas, distrito de Ocú
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Alanje, distrito de Alanje
📍Panamá Este
• Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo