Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 21 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 21 DE JULIO
📍PANAMÁ OESTE
• Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira
📍VERAGUAS
•La Placita de Monjarás, en el distrito de Calobre.
•Cancha techada de El Higo, en el distrito de La Mesa.
📍COMARCA NGÄBE BUGLÉ
• Comunidad de Burari, distrito de Kankintú
• Comunidad de Cerro Otoe, en Hato Culantro, distrito de Kankintú
📍PANAMÁ ESTE
• Parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.
📍COCLÉ
• Casa Local de Guayabo, en Tulú, distrito de Penonomé.
📍HERRERA
• Plaza 3 de noviembre en La Arena, distrito de Chitré
📍COLÓN
• Beras Plaza, a un costado de Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón.
📍CHIRIQUÍ
• Gimnasio de Los Naranjos, en el distrito de Boquete.