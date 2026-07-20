Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 21 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 21 DE JULIO

📍PANAMÁ OESTE

• Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira

📍VERAGUAS

•La Placita de Monjarás, en el distrito de Calobre.

•Cancha techada de El Higo, en el distrito de La Mesa.

📍COMARCA NGÄBE BUGLÉ

• Comunidad de Burari, distrito de Kankintú

• Comunidad de Cerro Otoe, en Hato Culantro, distrito de Kankintú

📍PANAMÁ ESTE

• Parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.

📍COCLÉ

• Casa Local de Guayabo, en Tulú, distrito de Penonomé.

📍HERRERA

• Plaza 3 de noviembre en La Arena, distrito de Chitré

📍COLÓN

• Beras Plaza, a un costado de Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón.

📍CHIRIQUÍ

• Gimnasio de Los Naranjos, en el distrito de Boquete.