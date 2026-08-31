Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 1 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
📍Colón
• Frente a la Estación de Aeronaval, en Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Guariviara , distrito de Jirondai
• Comunidad de Cerro Pelado, distrito de Nürüm
📍Darién
• Jardin Cosita Buena al lado de la Coca-Cola, en El Zapallal, distrito de Santa Fe
📍Herrera
• Los Bajos de Menchaca, distrito de Ocú
📍Panamá Oeste
• Cancha La Paz, en Chame cabecera
- Coclé
- Casa Comunal de Otoal, en Guzmán, distrito de Nata
📍Chiriquí
• Cancha de El Almojabano, en el distrito de Dolega
📍Veraguas
• Casa Comunal de Guarumal, en el distrito de Sona
• Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana Ávila, distrito de Santiago