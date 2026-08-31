Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 1 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

📍Colón

• Frente a la Estación de Aeronaval, en Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Guariviara , distrito de Jirondai

• Comunidad de Cerro Pelado, distrito de Nürüm

📍Darién

• Jardin Cosita Buena al lado de la Coca-Cola, en El Zapallal, distrito de Santa Fe

📍Herrera

• Los Bajos de Menchaca, distrito de Ocú

📍Panamá Oeste

• Cancha La Paz, en Chame cabecera

Coclé

Casa Comunal de Otoal, en Guzmán, distrito de Nata

📍Chiriquí

• Cancha de El Almojabano, en el distrito de Dolega

📍Veraguas

• Casa Comunal de Guarumal, en el distrito de Sona

• Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana Ávila, distrito de Santiago