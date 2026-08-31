Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Agroferias del IMA / Instagram - @ima_pma
Danna Durán - Periodista
31 de agosto 2026 - 15:33

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 1 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

📍Colón

• Frente a la Estación de Aeronaval, en Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Guariviara , distrito de Jirondai

• Comunidad de Cerro Pelado, distrito de Nürüm

📍Darién

• Jardin Cosita Buena al lado de la Coca-Cola, en El Zapallal, distrito de Santa Fe

📍Herrera

• Los Bajos de Menchaca, distrito de Ocú

📍Panamá Oeste

• Cancha La Paz, en Chame cabecera

  • Coclé
  • Casa Comunal de Otoal, en Guzmán, distrito de Nata

📍Chiriquí

• Cancha de El Almojabano, en el distrito de Dolega

📍Veraguas

• Casa Comunal de Guarumal, en el distrito de Sona

• Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana Ávila, distrito de Santiago

Temas relacionados

Instituto de Mercadeo Agropecuario Agroferias de IMA alimentos
Si te lo perdiste
Lo último
stats