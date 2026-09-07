Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 8 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

📍Coclé

• Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón

📍Colón

• Predios de la Junta Comunal de El Giral, distrito de Colón

📍Panamá Este

• Cancha Unión de Azuero, en el distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó

• Comunidad de Kankintú, en el distrito de Kankintú

📍Darién

• Junta Comunal de Platanilla, en Rio Congo Arriba, distrito de Santa Fe

📍Herrera

• Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de Ciri Grande, distrito de Capira

📍Panamá

• Cancha de la Escuela Nuevo Progreso, en Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá

📍Veraguas

• Escuela El Baco, corregimiento de La Tetilla, distrito de Calobre

• Casa Comunal de El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas