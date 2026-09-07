Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 8 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
📍Coclé
• Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón
📍Colón
• Predios de la Junta Comunal de El Giral, distrito de Colón
📍Panamá Este
• Cancha Unión de Azuero, en el distrito de Chepo
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó
• Comunidad de Kankintú, en el distrito de Kankintú
📍Darién
• Junta Comunal de Platanilla, en Rio Congo Arriba, distrito de Santa Fe
📍Herrera
• Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú
📍Panamá Oeste
• Casa Comunal de Ciri Grande, distrito de Capira
📍Panamá
• Cancha de la Escuela Nuevo Progreso, en Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá
📍Veraguas
• Escuela El Baco, corregimiento de La Tetilla, distrito de Calobre
• Casa Comunal de El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas