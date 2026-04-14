Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 15 de abril, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL

📍LOS SANTOS

• A un costado de Iglesia de El Ejido, distrito de Los Santos.

📍COMARCA NGÄBE BUGLÉ

• Cancha Comunal de Llano Tugri, distrito de Müna.

📍PANAMÁ OESTE

• Casa Local de Buenos Aires, distrito de Chame.

📍CHIRIQUÍ

• Cancha de El Almojábano, distrito de Dolega.