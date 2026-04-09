Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes 10 de abril, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
VIERNES 10 DE ABRIL
📍Los Santos
• Cuadro Deportivo de Palmira, distrito de Las Tablas
📍Veraguas
• Casa Comunal de Montañuela, distrito de Atalaya
• Escuela El Baco, en La Tetilla, distrito de Calobre
📍Herrera
• Cancha Comunal de Las Minas cabecera, distrito Las Minas
📍Panamá
• Estacionamientos de la Iglesia de Lourdes, en San Francisco, distrito de Panamá
📍Coclé
• Casa Comunal de Piedras Gordas, distrito de La Pintada
📍Panamá Oeste
• Cancha Comunal de Barrio Vega, en Barrio Colón, distrito de La Chorrera
📍Chiriquí
• Cancha de Camarón Arriba, en Santa Rosa, distrito de Bugaba