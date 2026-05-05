Agua, tema clave en la visita del presidente de Israel a Panamá este 6 de mayo

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó la importancia de esta visita y expresó su satisfacción por recibir al mandatario en el país.

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, llegará este martes 6 de mayo a Panamá en compañía de su esposa, Michal Herzog, en lo que marcará la primera visita oficial de un mandatario israelí al país.

La visita tiene como objetivo fortalecer las relaciones de cooperación y amistad entre ambas naciones, consideradas aliadas estratégicas. Durante su estadía, Herzog sostendrá un encuentro con el presidente panameño, José Raúl Mulino, así como con miembros de su gabinete.

Este acercamiento se da tras la reunión que ambos mandatarios sostuvieron en el Foro Económico Mundial de Davos, donde acordaron continuar impulsando los vínculos bilaterales. Panamá, además, mantiene un rol relevante como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

Agenda incluye Canal y comunidad judía

Como parte de su agenda oficial, el presidente israelí visitará el canal de Panamá, considerado una de las principales rutas del comercio mundial y símbolo del papel estratégico del país como puente entre continentes.

También tiene previsto reunirse con líderes e integrantes de la comunidad judía en Panamá, en un gesto de cercanía y reconocimiento a este grupo.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó la importancia de esta visita y expresó su satisfacción por recibir al mandatario en el país.

Adelantó que durante los encuentros se abordarán temas de interés común, especialmente en áreas donde Israel cuenta con amplia experiencia, como el manejo del agua, un desafío clave para Panamá.

Gira regional continuará en Costa Rica

Tras su paso por territorio panameño, Herzog continuará su gira hacia Costa Rica, donde participará en la toma de posesión de la presidenta electa, Laura Fernández Delgado.

La visita refleja el interés de Israel por fortalecer sus relaciones con América Latina, especialmente con países de Centroamérica, y profundizar alianzas estratégicas en la región.