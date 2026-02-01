Aislados y enfrentados: la crisis que vive la comunidad de La Paz en Chilibre por el bloqueo del único acceso

El conflicto ha escalado rápidamente, encendiendo las alarmas por la seguridad de los residentes, muchos de ellos adultos mayores y personas con condiciones de salud delicadas.

Lo que a primera vista podría interpretarse como una simple riña vecinal, en realidad es el reflejo de un conflicto social y legal mucho más profundo. En la comunidad de La Paz, en Chilibre, unas 200 personas permanecen prácticamente aisladas luego de que el único acceso terrestre al sector fuera bloqueado y su puente destruido, situación que ya ha derivado en enfrentamientos violentos entre residentes.

De acuerdo con los denunciantes, una familia asegura ser propietaria del terreno por donde, desde hace más de 60 años, ha cruzado el camino que conecta a la comunidad con el resto del corregimiento. Amparados en ese reclamo, el paso fue cerrado y el puente inutilizado, dejando a decenas de familias sin una vía formal de entrada y salida.

En videos que circulan en redes sociales, se observa a vecinos enfrentándose de forma violenta en medio de la tensión generada por el cierre del acceso, donde incluso agentes de la Policía Nacional salieron heridos. El conflicto ha escalado rápidamente, encendiendo las alarmas por la seguridad de los residentes, muchos de ellos adultos mayores y personas con condiciones de salud delicadas.

Este medio intentó obtener la versión de la familia señalada como propietaria del terreno. Sin embargo, al acercarnos a la vivienda, el ambiente se tornó hostil, por lo que, por razones de seguridad, fue necesario retirarse sin lograr declaraciones.

El problema, según autoridades locales, es estructural. Comunidades como La Paz surgieron durante años de ocupación informal de terrenos, donde el ordenamiento legal nunca llegó de manera efectiva. El propio representante del corregimiento de Chilibre confirmó que solo una de cada diez familias en la zona cuenta con título de propiedad, lo que agrava los conflictos por la tenencia de la tierra.

"La población de Chilibre es de más de 50 mil habitantes y esas personas, el 90% no tienen títulos de propiedad", señaló Josimar Cedeño, representante de Chilibre.

Ante el bloqueo, los residentes improvisaron un camino alterno, una especie de trocha abierta en el terreno de otro vecino, que apenas permite el paso. Para personas como María Luisa, una residente de 80 años, este trayecto resulta prácticamente imposible de transitar, especialmente en casos de emergencia.

Entre los moradores surge una pregunta clave: si la mayoría no posee títulos de propiedad, cómo una sola familia sí los tendría. El representante aseguró desconocer a quién se le habría comprado el terreno en disputa, pero adelantó que se evalúan mecanismos legales y administrativos para restablecer el acceso y evitar que el conflicto continúe escalando.

Este medio también intentó obtener una reacción del Ministerio de Gobierno, entidad que actualmente tiene bajo su responsabilidad a los Jueces de Paz, pero no se obtuvo respuesta.

Mientras tanto, los residentes de La Paz —muchos de ellos adultos mayores, personas encamadas y familias vulnerables— esperan que impere la ley, la justicia y el orden, y que se garantice un acceso digno y seguro a la comunidad antes de que la situación derive en consecuencias más graves.

*Con información de Fabio Cabellero*