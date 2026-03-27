Alcaldes se reúnen con el ministro Chapman, presionan por la entrega de los fondos completos del IBI

Panamá/Un día después de cerrar filas en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, alcaldes y representantes de corregimiento llevaron su reclamo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde insistieron en la entrega íntegra de los fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tal como lo establece la ley.

El encuentro, gestionado por la Asociación de Alcaldes de Panamá (Adalpa), reunió a autoridades locales con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en busca de respuestas ante la reducción sostenida en las asignaciones de estos recursos.

Durante la reunión, los alcaldes y ediles presentaron una serie de planteamientos dirigidos a fortalecer el funcionamiento de los gobiernos locales. Entre ellos, destacaron la necesidad de garantizar el depósito completo y oportuno de los fondos correspondientes a cada vigencia fiscal, conforme a lo dispuesto en la Ley 66 que modifica la Ley 37 de 2009.

También plantearon la urgencia de revisar y actualizar el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, tomando en cuenta los cambios económicos de los últimos años, así como reforzar el esquema de subsidio municipal, del cual depende en gran medida la operatividad de las juntas comunales y los concejos municipales.

Como sustento, los alcaldes presentaron cifras que evidencian la brecha entre lo recaudado y lo asignado por el MEF. Según los datos expuestos, desde 2021 las transferencias no alcanzan el 100% de lo recaudado. Ese año se asignó el 93%, en 2022 el 68%, en 2023 el 70%, mientras que en 2024 la cifra cayó a 35%. Para 2025 se adjudicó el 39% y en 2026 el 42%.

En medio del encuentro, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, cuestionó la falta de explicaciones por parte de las autoridades económicas. “Una cachetada en la cara. La frustración e impotencia que se siente solo es opacada por la falta de respuestas. ¿Actualmente se está discutiendo una ley de descentralización modificada, pero de qué sirve si igual no se cumple?” expresó.

Una cachetada en la cara. La frustración e impotencia que se siente solo es opacada por la falta de respuestas. Actualmente se esta discutiendo una ley de descentralización modificada, pero de que sirve si igual no se cumple? pic.twitter.com/VY6hkgJgWf — Mayer Mizrachi (@Mayer) March 26, 2026

Por su parte, el presidente de Adalpa, Miguel Batista, valoró el acercamiento con el MEF y destacó la disposición al diálogo. “De manera positiva la apertura, disposición y receptividad del ministro Chapman y su equipo de trabajo, quien mostró interés en atender las inquietudes planteadas y propuso la conformación de una mesa técnica conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los alcaldes del país” indicó.

El encuentro deja sobre la mesa la tensión entre los gobiernos locales y el Ejecutivo por el manejo de los recursos municipales, en un contexto donde las autoridades insisten en que la falta de cumplimiento impacta directamente en la ejecución de proyectos y servicios en las comunidades.