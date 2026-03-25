Alcaldes y juntas comunales cierran filas para presionar por recursos completos del IBI

De acuerdo con el alcalde Mayer Mizrachi, en 2026 se aprobaron $82 millones en fondos del IBI para descentralización, pese a que la recaudación alcanzó los $168 millones, lo que, a su juicio, refleja una brecha significativa en la distribución.

Panamá/Alcaldías y juntas comunales cerraron filas en la Asamblea Nacional para exigir la entrega completa de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles, en medio de cuestionamientos sobre su distribución dentro del proceso de descentralización.

El tema fue abordado en la Comisión de Asuntos Municipales, donde se presentó el informe de una subcomisión que fusionó los proyectos de ley 313 y 365, con el objetivo de modificar la Ley 37 de 2009 y fortalecer la descentralización.

Uno de los principales pronunciamientos fue el del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, quien cuestionó la forma en que se están manejando los recursos destinados a los gobiernos locales.

Como alcalde, siento que es muy importante que los gobiernos locales se involucren en las propias leyes que les influyen en sus labores. Se trata de que los fondos de descentralización no están siendo distribuidos conforme a la ley en su totalidad. Y no estamos hablando de un margen de error de 2-3%. Señores, estamos hablando del 66%. Estamos hablando de una omisión por diseño por parte de quienes gestionan y aprueban el presupuesto del Estado”, dijo el alcalde.

De acuerdo con el alcalde, en 2026 se aprobaron 82 millones de dólares en fondos del IBI para descentralización, pese a que la recaudación alcanzó los 168 millones, lo que, a su juicio, refleja una brecha significativa en la distribución.

Ellos tienen que entregar los $168 millone, la totalidad. Entonces, cuando se les omite esos fondos que por ley se les deberían de entregar a los municipios y a las juntas comunales, lo que termina pasando es que están desmejorando la calidad de vida de sus propios ciudadanos. Entonces, yo estoy hablando de este tema porque yo no estoy seguro que están conscientes que esto está pasando”, acotó

El alcalde también cuestionó la efectividad de la normativa vigente y la necesidad de supervisión. “Esta ley no solo tiene que estar fortalecida, sino que tiene que estar fiscalizada”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, Nadine González, adelantó que el próximo 8 de abril sostendrán una reunión con la comisión para evaluar las modificaciones propuestas a la ley.

En ese sentido, explicó que uno de los objetivos es aclarar la redacción de la normativa, especialmente en lo referente al IBI, para garantizar que los recursos sean transferidos en su totalidad a los municipios.

“Tenemos siete años que no se transfieren todos los recursos; según el Ministerio de Economía y Finanzas, la ley no dice que se tiene que dar completamente el recurso, sino una estimación”.

Los proyectos de ley fueron fusionados debido a sus similitudes y han sido impulsados por los diputados Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático, y Jorge Herrera, del Partido Panameñista, quienes han respaldado las demandas de los gobiernos locales.

El debate abre nuevamente la discusión sobre el alcance real de la descentralización en el país y la forma en que se distribuyen los recursos que impactan directamente en las comunidades.