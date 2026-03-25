Elección del defensor del Pueblo: Entrevistas a aspirantes inician este lunes 30 de marzo, ¿Quiénes son los favoritos?
Las entrevistas iniciarán desde las 9:30 de la mañana en el Salón Manuel Leneé, conocido como Salón Azul de la Asamblea Nacional.
Panamá/El proceso para elegir al próximo defensor del Pueblo entra en una etapa decisiva con el inicio de las entrevistas a los 35 aspirantes al cargo, por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
Las mismas iniciarán el próximo lunes 30 de marzo, desde las 9:30 de la mañana en el Salón Manuel Leneé, conocido como Salón Azul, donde cada aspirante presentará su trayectoria, propuestas y visión para liderar la Defensoría del Pueblo en el periodo 2026-2031.
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El proceso llega a esta fase después del cierre de postulaciones que se dió el pasado 20 de marzo, en la que 35 aspirantes entregaron sus hojas de vida ante el Legislativo, como parte de la convocatoria pública.
Cabe señalar que, hasta mañana 26 de marzo, se mantendrá abierto el periodo para que la ciudadanía pueda presentar objeciones a las candidaturas.
No obstante, el ambiente en los pasillos de la Asamblea ha estado marcado por la expectativa y las conversaciones sobre posibles respaldos políticos. Fuentes legislativas aseguran que en las últimas semanas varios nombres han tomado fuerza, reflejando movimientos y alianzas que acompañan el proceso.
Entre los aspirantes que, según estas versiones, contarían con apoyo desde el Ejecutivo destacan la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo y Gina Correa, esta última sobrina de la gobernadora Mayín Correa, cuyos nombres han circulado con insistencia dentro del hemiciclo.
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En paralelo, el actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien aspira a la reelección, se mantiene como una figura con peso propio en la contienda. De acuerdo con las mismas fuentes, podría contar con el respaldo del Partido Revolucionario Democrático, impulsado por el diputado Benicio Robinson, lo que lo posiciona como un competidor relevante.
La jornada de entrevistas no solo permitirá conocer a fondo a los aspirantes, sino también medir apoyos y perfilar el rumbo de una decisión que impacta directamente en la defensa de los derechos ciudadanos.
Estos son los aspirantes
- Johana Patricia Díaz Alberola
- Boris Alexis Corcho Díaz
- Luis Antonio Aldeano Ortiz
- Esperanza Anayansi Ruiz Cerón
- Anahí Quintero Belda
- Jahaira Esther Rangel Núñez
- Joel Alexis De León Quintero
- Dilia Estela Cornejo Meneses
- Rodrigo Alberto García Rodríguez
- Igor Jomir Herrera Brugiati
- Cleovis Madrid Ledezma
- Eduardo Leblanc González
- Rodrigo Alonso Frago Madrigales
- Jorge Zúñiga Sánchez
- Ángela Russo Mainieri
- Giselle Annette Emiliani Duque
- José Luis Carles Rodríguez
- Joyce Janette Araujo Lasso
- Raúl Eduardo Peñaloza Testa
- Gloria del Carmen Young Chizmar
- Félix Humberto Paz Moreno
- Venicia Clementina Chang Monterrey
- Guillermo Santamaría
- Jorge Enrique Aguirre Leason
- Allan Poher Barrios Rosario
- José Antonio Collado Valencia
- Gina Larissa Correa Hils
- Meiky Luz Quintero Hernández
- Roberto Rivera Concepción
- Rubén Darío Frías Ortega
- Johanna Yamileth Aguirre Frías
- Alexander Rojas Figueroa
- Ela Marife Jaén Herrera
- Edgar Manuel Castillo Santamaría
- Ricardo Alejandro Valencia Arias
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales de Derechos Humanos y su principal función es procurar el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, a través de la fiscalización de las funciones de las instituciones de gobierno.