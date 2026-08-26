Alcaldesa de San Miguelito pide un plan integral de seguridad ante nuevos homicidios

La alcaldesa explicó que recibe diariamente un reporte de la Policía Nacional y destacó el impacto que representa para las familias cada jornada sin muertes violentas.

San Miguelito/La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, pidió a las autoridades responsables de la seguridad implementar un plan integral para el distrito, luego de los homicidios registrados en Villa Lucre y Santa Marta.

Hernández señaló que San Miguelito permaneció 15 días sin registrar homicidios, desde el 10 de agosto, en un año en el que el distrito acumula 70 casos. Sin embargo, reconoció que la reducción de la movilidad aplicada en algunos corregimientos constituye una respuesta temporal y no resuelve de fondo el problema de la violencia.

La realidad es que desde el 10 de agosto no teníamos la presencia de homicidios en el territorio. Eso sumaba 15 días sin homicidios en San Miguelito. Para un año con 70 homicidios, 15 días sin ningún solo homicidio es un gran logro”, manifestó.

La alcaldesa explicó que recibe diariamente un reporte de la Policía Nacional y destacó el impacto que representa para las familias cada jornada sin muertes violentas.

Yo recibo todas las mañanas un informe de la Policía Nacional y recibir por 15 días un mensaje en donde no hubiera muertos significa que no había familias llorando, significa que no había familias desarticuladas, significa que había menores que no han perdido a sus padres y eso es un logro”, expresó.

“No es suficiente”

La racha sin homicidios terminó tras los hechos registrados en las últimas horas. En Villa Lucre, una mujer y un hombre fueron asesinados, mientras que en Santa Marta se produjo otro homicidio, según la información disponible.

Frente a estos nuevos casos, Hernández sostuvo que las medidas vigentes no son suficientes para enfrentar de manera permanente la situación del distrito.

Sin embargo, no es suficiente, es un paliativo, es una medida temporal que se necesita, lo he dicho en otras ocasiones, un plan integral de seguridad promovido por las autoridades principales en seguridad. Yo estoy haciendo lo que puedo desde la alcaldía”, afirmó.

El toque de queda aplicado en algunos corregimientos se encuentra próximo a vencer. La alcaldesa mantiene reuniones con los estamentos de seguridad para solicitar medidas que alcancen tanto a las comunidades bajo esta restricción como al resto de San Miguelito.

Las investigaciones por el doble homicidio de Villa Lucre están a cargo del Ministerio Público. Como parte de las diligencias, se analizan cámaras de videovigilancia que podrían contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Con información de Hellen Coencepción.