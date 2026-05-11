Alcaldía busca cierre definitivo del vertedero de Montijo tras nuevos incendios

Este es el tercer incendio reportado en el vertedero de Montijo en lo que va del año.

El vertedero municipal de Montijo, en la provincia de Veraguas, cumple tres días incendiado, generando una densa nube de humo tóxico que afecta a las comunidades cercanas y mantiene preocupados a los residentes del área.

El incendio fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos de Veraguas, quienes trabajaron durante cerca de cuatro horas para controlar las llamas registradas el pasado sábado. Posteriormente, personal de la Alcaldía de Montijo inició labores de movimiento y cobertura de los desechos con tierra para evitar una posible reactivación del fuego.

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El alcalde Alberto Melamed González señaló que estas acciones representan únicamente un paliativo temporal, ya que el objetivo principal es lograr el cierre definitivo del vertedero, al considerar que representa un foco de contaminación ambiental y afecta la entrada de la comunidad de Buena Vista del Norte.

El funcionario explicó que cada tres meses el municipio invierte hasta 5 mil dólares en trabajos de limpieza y mantenimiento del relleno sanitario, aunque los incendios continúan registrándose con frecuencia.

Este es el tercer incendio reportado en el vertedero de Montijo en lo que va del año. Situaciones similares también se han presentado recientemente en los distritos de Atalaya y Santiago.

Información de Ney Castillo...