Alta asistencia y fuerte impulso ganadero marcan la Feria San Sebastián de Ocú

Ocú, Herrera/La Feria San Sebastián de Ocú continúa desarrollándose con gran éxito y una alta asistencia de público, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región en este 2026.

Uno de los principales atractivos de esta edición ha sido la actividad ganadera, que ha captado la atención de visitantes desde el primer día de inauguración. A ello se suma una amplia agenda que reúne lo mejor de la tradición folclórica, la artesanía, el turismo, así como los sectores industrial, comercial y agrícola, convirtiendo la feria en una verdadera vitrina para los productores nacionales.

Asistentes coinciden en destacar el ambiente familiar y la organización del evento. “Está lindísima, muy aprovechadora para los trabajadores; han ganado premios y todo eso”, expresó una visitante que asiste por segunda vez a la feria, resaltando el impacto positivo que tiene en quienes participan y trabajan en ella.

Organizadores señalan que la Feria San Sebastián representa una oportunidad clave para el sector productor, tanto ganadero como agrícola, al permitir la exhibición de animales, productos y emprendimientos, además de impulsar la economía local.

La participación del sector ganadero ha sido fundamental, ya que la llegada de los animales atrae al público y genera una importante derrama económica, beneficiando a empleados, comerciantes y emprendedores que ofrecen sus productos dentro del recinto ferial.

En el ámbito artístico y festivo, la feria también ha contado con la presencia de reconocidos artistas. Para este sábado, está programada la presentación de Alfredo Escudero, uno de los espectáculos más esperados por el público.

El evento culminará este domingo 25 de enero con un concurso de perros y mascotas, actividad que se perfila como uno de los principales atractivos del cierre y que se espera convoque a una gran cantidad de asistentes, poniendo el broche final a una feria que, hasta ahora, ha superado las expectativas de organizadores y visitantes.

Con información de Eduardo Javier Vega.