Un muerto y un herido deja intento de robo en una finca en Antón

Penonomé, Coclé/Un hombre de aproximadamente 22 años falleció y otro de 20 años resultó gravemente herido tras un hecho violento registrado en una finca ubicada cerca de Guías Occidente, en el distrito de Antón, a orillas de la vía Interamericana, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando tres hombres armados presuntamente ingresaron a la finca con la intención de robar. El capataz del lugar se habría defendido utilizando una escopeta, hiriendo a dos de los supuestos delincuentes.

Uno de los hombres murió en el sitio, mientras que el segundo logró huir herido hacia unos herbazales cercanos. Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo en el área para ubicar a los involucrados.

Posteriormente, se confirmó que el herido fue trasladado por familiares al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, donde permanece recluido bajo custodia policial.

Según información oficial de la Policía Nacional, tanto el fallecido como el herido mantenían antecedentes penales, relacionados con posesión ilícita de drogas y homicidio.

Este hecho ha generado preocupación entre los residentes de la provincia de Coclé, ante el aumento de los niveles de inseguridad en la región. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido y dar con el tercer implicado.

Con información de Nathali Reyes