Instalan boyas en el Parque Marino Isla Bastimentos para proteger arrecifes coralinos y pastos marinos

Parque Marino Isla Bastimentos/Con el objetivo de minimizar el impacto de las embarcaciones sobre los ecosistemas marinos costeros, guardaparques del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (Pnmib) iniciaron la primera fase del proyecto “Manejo y conservación marina”, financiado por la Fundación Natura.

Esta primera etapa contempla la instalación de ocho boyas de amarre en Cayo Zapatilla N.º 2, destinadas a contribuir al ordenamiento del uso público y la navegación en áreas cercanas a la playa. Hasta el momento, se han instalado cuatro boyas, equipadas con cadenas de acero inoxidable, que permitirán a los usuarios del área protegida amarrar sus embarcaciones de manera segura.

La implementación de estas estructuras busca evitar el anclaje directo sobre pastos marinos y arrecifes de coral, ecosistemas sensibles que se encuentran próximos a la línea de playa, reduciendo así los impactos ambientales generados por el fondeo inadecuado de embarcaciones.

Como parte del seguimiento del proyecto, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) prevé completar la instalación total de las ocho boyas antes de la temporada de carnavales, periodo en el que se registra una mayor afluencia de visitantes en el área protegida.

De forma complementaria, se desarrollarán jornadas de educación ambiental dirigidas a operadores turísticos y capitanes de embarcaciones, con el fin de promover el uso adecuado de las boyas de amarre y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Estas acciones se suman a inspecciones periódicas para verificar el estado de las boyas y sus cadenas, así como a los recorridos acuáticos y terrestres permanentes que realizan los guardaparques para proteger la biodiversidad del parque y garantizar el cumplimiento de la Resolución DM-022 de 1988, que crea el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, y la Resolución n.º 0013 de 2024, que regula el uso público del Pnmib.

