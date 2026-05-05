AMP activa protocolos tras incendio de buque panameño en Emiratos Árabes Unidos

La AMP aseguró que mantiene seguimiento constante del caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales de seguridad marítima.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que un incendio registrado en la sala de máquinas del buque de carga M/V HMM NAMU, de bandera panameña, fue controlado sin que se reportaran víctimas.

Según el comunicado oficial, los 24 tripulantes se encuentran a salvo y la situación está bajo control técnico, tras la activación inmediata de los protocolos de respuesta y seguimiento.

El incidente se produjo luego de una explosión en la sala de máquinas, mientras la embarcación permanecía fondeada cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de los Emiratos Árabes Unidos.

La AMP destacó que la rápida acción de la tripulación evitó la propagación del fuego, preservando la integridad estructural del buque, que actualmente opera con generadores de emergencia mientras especialistas evalúan posibles daños.

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La nave, operada por la empresa surcoreana HMM Co., Ltd., será trasladada a un astillero regional para su reparación, con el apoyo de una compañía de salvamento marítimo.

En tanto, las autoridades de Corea del Sur han iniciado una investigación oficial para determinar las causas del siniestro.

La AMP aseguró que mantiene seguimiento constante del caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales de seguridad marítima.