Amupa asegura que los 81 municipios cumplieron con el informe de gastos ante la Contraloría

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, Nadine González , destacó el trabajo realizado para garantizar el cumplimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras una prórroga otorgada por la Contraloría General de la República, los 81 municipios del país cumplieron con la entrega del informe de gastos correspondiente al año 2025, en el marco del nuevo manual de uso y manejo de fondos y bienes públicos.

El instrumento fue publicado en la Gaceta Oficial el pasado 10 de diciembre de 2025 y establece lineamientos para fortalecer la rendición de cuentas en los gobiernos locales. Luego de varias jornadas de capacitación organizadas a nivel nacional por la Asociación de Municipios de Panamá, en conjunto con la Contraloría General de la Nación, el cien por ciento de los municipios logró presentar el informe requerido dentro del plazo extendido de 15 días.

Puede leer: Rendición de cuentas en mora: 33 municipios sin entregar informes, según la Contraloría

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, Nadine González, destacó el trabajo realizado para garantizar el cumplimiento. “Fue un trabajo que inició desde el mes de diciembre con la organización de las capacitaciones a nivel nacional, asumimos el gasto de toda la logística en apoyo a los funcionarios de la Contraloría General de la República”, explicó.

González manifestó que la fiscalización y la rendición de cuentas en los gobiernos locales son fundamentales para asegurar la transparencia, eficiencia y legalidad en la gestión de los recursos públicos. Añadió que este instrumento permitirá verificar el uso correcto de los fondos y asegurar que se inviertan en lo que realmente se requiere, fortaleciendo la confianza ciudadana.

La entrega de estos informes marca la primera fase de un proceso permanente de rendición de cuentas que deberán mantener los municipios a partir de la implementación del nuevo manual.

A inicios de este mes, la Contraloría General de la República anunció que unos 33 municipios del país no habían presentado su informe de rendición de cuentas, una obligación anual que permite fiscalizar el uso de los fondos públicos a nivel local.

En noviembre pasado, la Contraloría General de la República presentó una nueva guía para la rendición de cuentas dirigida a los gobiernos locales, elaborada por la Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas de la Dirección Nacional de Fiscalización General. Este documento busca unificar y fortalecer los criterios bajo los cuales los municipios deben reportar la administración de los recursos públicos.