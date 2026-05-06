Analizan efectos del clima en el agro durante mesa técnica en Herrera

Las mesas técnicas agroclimáticas generan insumos que posteriormente se incorporan en boletines trimestrales, utilizados como herramienta de orientación para el sector agropecuario frente al cambio climático.

Herrera/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó la Mesa Técnica Agroclimática No. 24 en la provincia de Herrera, con el objetivo de preparar a los productores ante los posibles efectos de la variabilidad climática prevista entre los meses de mayo y agosto.

La jornada fue organizada a través de la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático del MIDA, y reunió a instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de productores, centros educativos y especialistas del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante el encuentro, el ingeniero Jorge Hernández abordó los impactos y desafíos que representa el fenómeno de El Niño para el sector agropecuario, señalando la necesidad de fortalecer el acompañamiento técnico a los productores para enfrentar escenarios de sequía o exceso de lluvias.

“En estos espacios trabajamos de la mano con el productor para gestionar e identificar riesgos ligados a la producción agropecuaria”, expresó Hernández.

Los participantes destacaron la importancia de la toma de decisiones basada en información climática y datos técnicos, así como el seguimiento a las zonas más vulnerables para reducir pérdidas en los ciclos productivos.

Por su parte, el ingeniero Francisco Díaz, coordinador agroambiental en Herrera, indicó que este tipo de jornadas permiten fortalecer la capacitación de los productores en temas de gestión de riesgo y sistemas de alerta temprana, con el fin de garantizar la continuidad de la actividad agropecuaria.

Como parte de las recomendaciones, se plantearon alternativas para mitigar los impactos del clima extremo y mejorar la planificación en los periodos críticos de producción.

Las mesas técnicas agroclimáticas generan insumos que posteriormente se incorporan en boletines trimestrales, utilizados como herramienta de orientación para el sector agropecuario frente al cambio climático.