Apede cuestiona decreto que regula plataformas digitales de transporte por su impacto en la economía y la libre empresa

Según Apede, estos cambios representan un retroceso frente a modelos más abiertos y eficientes, ya que en lugar de promover la competencia, reproducen estructuras tradicionales que podrían afectar la calidad, el acceso y la eficiencia del servicio.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó su preocupación por el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que regula el transporte por plataformas digitales, al considerar que podría afectar la libre empresa, la innovación y las oportunidades económicas de miles de personas.

En un pronunciamiento, el gremio señaló que, aunque reconoce la necesidad de contar con reglas claras que garanticen la seguridad y la calidad del servicio, el nuevo decreto introduce un modelo restrictivo que limita el desarrollo de la economía digital y el emprendimiento.

El documento establece que la supervisión del sistema recaerá en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), además de exigir la integración de los conductores a prestatarias y restringir a las plataformas a un rol de intermediación tecnológica.

Según Apede, estos cambios representan un retroceso frente a modelos más abiertos y eficientes, ya que en lugar de promover la competencia, reproducen estructuras tradicionales que podrían afectar la calidad, el acceso y la eficiencia del servicio.

El gremio también advirtió que la obligatoriedad de operar a través de prestatarias podría generar barreras adicionales, aumentar costos, reducir la autonomía de los conductores y limitar la participación de emprendedores.

En cuanto a la fijación de tarifas por parte del Estado, Apede consideró que, si bien responde a una lógica de regulación del transporte público, podría restringir la capacidad de las plataformas para adaptarse a la dinámica de la oferta y la demanda, afectando la disponibilidad del servicio, especialmente en horas de alta demanda.

Asimismo, alertó que los nuevos requisitos administrativos y operativos podrían incrementar la burocracia y dificultar la actividad económica, en particular para quienes dependen de estas plataformas como fuente de ingresos.

El gremio también expresó preocupación por el impacto que esta regulación podría tener en el clima de inversión, especialmente en sectores como la tecnología, la innovación y la economía colaborativa, considerados clave para el crecimiento sostenible del país.

Apede destacó, además, que estas medidas podrían incidir en el turismo, al limitar opciones de movilidad modernas y valoradas por visitantes internacionales, así como en la clase media panameña, que ha encontrado en estas plataformas una vía para generar ingresos adicionales.

La organización reconoció la disposición del presidente de la República de revisar el tema y abrir espacios de diálogo, pero reiteró que regular no debe significar retroceder, sino avanzar hacia un modelo que combine seguridad, eficiencia, competencia e innovación.

Finalmente, subrayó la importancia de que la normativa no excluya a extranjeros con estatus migratorio regular, quienes, indicó, deberían poder acceder a estas plataformas en igualdad de condiciones, contribuyendo así al dinamismo del mercado laboral.

Concluyó que Panamá necesita políticas públicas que fortalezcan la confianza, atraigan inversión y generen oportunidades, por lo que cualquier medida que afecte estos principios debe ser evaluada con visión de largo plazo.