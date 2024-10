Polémica en la Ley de Medicamentos: ¿retroceso o necesaria revisión?

Panamá/Las declaraciones del nuevo director de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon, sobre la ley de medicamentos siguen generando reacciones. Mon calificó la normativa de "mamotreto" y dijo que, lejos de acortar los pasos para la compra de medicamentos, los alarga aún más, razón por la cual considera que se debe "repensar" y que le tocará al Legislativo "ayudar".

Sin embargo, dentro del radar de la Asamblea Nacional, ente que discutió durante tres años con todos los sectores dicha normativa, no se encuentra, por ahora, el aplazamiento de la Ley 419 del 1 de febrero de 2024, específicamente la parte que tiene que ver con el mecanismo de "compra conjunta" entre la Caja del Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

No obstante, hay diputados que, aunque no están en desacuerdo con que se suspenda la entrada en vigencia y se discutan los puntos más apremiantes sobre el tema de las contrataciones de medicamentos, rechazan los planteamientos de Mon respecto a la ley.

En ese sentido, el diputado Alaín Cedeño, jefe de la bancada de gobierno Realizando Metas y presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, manifestó a TVN-2.com que está de acuerdo con el director en aplazar la entrada en vigencia de la norma, pero dejó claro que el tema se tiene que ver lo antes posible.

“Estoy de acuerdo con el director de la Caja de Seguro Social en que se debe hacer un análisis y postergar esa entrada en vigencia. [En la Asamblea], no hemos tratado el tema aún con él, pero sí debemos mejorar la ley lo antes posible”, precisó.

Por su parte, el diputado Crispiano Adames, también miembro de la Comisión de Salud y quien ejerció como presidente de la Asamblea cuando se discutía la hoy Ley 419, señaló que el Legislativo decidió que la ley entrara en vigencia en dos etapas, debido a que se requería “readecuar los procesos de contratación a través de una reglamentación, porque tanto la Caja [Ley 51] como el Minsa [Ley 22 y Ley 1] compran con leyes diferentes”.

“Pero no hicieron las readecuaciones ni tampoco la instalación de las medidas como el observatorio. Yo sí pienso que debe haber una vacatio legis, el problema consiste en que la ley entra el 1 de noviembre”, añadió el diputado. Consideró que el nuevo director de la CSS debe reunirse con las entidades y los diputados para analizar la posibilidad de extender esa vacatio legis “por seis meses más y aprovechar para discutir modificaciones que se quedaron en el tintero”.

‘Desconocen la ley y quieren tercerizar’

No obstante, Adames, quien recordó que la ley de medicamentos surgió de la Mesa Técnica de Medicamentos, en la que, a través de consultas y consensos entre usuarios, pacientes, sector privado y el Gobierno, se logró la redacción de un documento que agiliza el proceso de compra, asegura que tanto el director Mon como el actual ministro de Salud [Fernando Boyd] “desconocen la ley. Él dice que se leyó los 800 y pico de artículos, eso es mentira, porque si se los hubiese leído, no habría esbozado que esto es una plataforma para producir grados de corrupción y que se complican los tiempos, eso es mentira”.

El diputado aseguró que Mon quiere incluir esas modificaciones solo para la Caja en el proyecto que el Ejecutivo presentará en sesiones extraordinarias en la Asamblea sobre las reformas a la CSS, específicamente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

Ellos quieren traer esas modificaciones en el proyecto que el Ejecutivo va a presentar en sesiones extraordinarias, para facilitar su capítulo de compra acorde con lo que ellos quieren en la Caja, pero el problema lo tienen la Caja y el Minsa..."

Continuó diciendo: "Ellos quieren tercerizar el servicio de logística, de bodegas y otras cosas más de los inventarios bajo una licitación pública internacional para traer ese manejo de una transnacional, eso lo dijo Mon. ¿Qué significa eso? ¿Nosotros no podemos hacerlo, poniendo controles rigurosos? ¿Por qué van a tercerizar ese servicio? ¿Y por qué van a meter esas modificaciones en una ley que se discutirá en sesiones extraordinarias?"

“Lo que pedimos es que el director de la Caja se sincere, que nos sentemos con el ministro de Salud y con sus asesores, y con todos los actores que ellos quieran, a ver en realidad lo que es esa ley, que es una ley de avanzada... y que hagamos ese cambio de aquí al 30 de octubre, si es una ley urgente”, expresó.

El también médico, quien se abstuvo en ratificación de Mon como director de la CSS, planteó que lo que no se permitirá es “flexibilizar las garantías para que el pueblo reciba un producto de calidad y de bioseguridad, que no le vaya a hacer daño como lo hizo el dietilenglicol... yo puedo flexibilizar pasos, pero no el control”.

Este medio consultó a diputados de otras bancadas, pero al cierre de esta nota no habían respondido.

Otros sectores

Quienes también han manifestado su rechazo a las declaraciones de Mon en el programa Radar de TVN han sido la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd) y la Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, quienes también catalogaron las declaraciones de Mon como ofensivas y desacertadas.

Eso no fue un proyecto impuesto por el gobierno saliente, fue una cuestión consensuada”, indicó Emma Pinzón, presidenta de Fenaeccd.

Cabe señalar que la Ley 419 se dividió en dos aspectos: en el tema regulatorio, que tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de los medicamentos; y el aspecto sobre las adquisiciones y contratación pública de medicamentos. El aspecto regulatorio entró en vigencia el pasado mes de junio. Mientras que las nuevas modalidades de contrataciones: precio único, compra conjunta, subasta a la inversa y convenio marco, arrancarían a partir del 1 de noviembre.

Choque de opiniones entre Mon y Boyd

Las declaraciones de Mon chocan con lo que, en su momento, planteó el ministro de Salud, Fernando Boyd.

A juicio, del ministro “la ley que ya se hizo y que va a ser implementada a partir del 1 de noviembre tenemos que respetarla, yo no creo en las cosas de tratar de eliminar y de sacarlas porque comenzamos otra vez con ese círculo vicioso de regresar para atrás, esperar seis meses más porque no nos ponemos de acuerdo, sigamos con lo que tenemos allí”.