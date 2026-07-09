Aprehenden a alias 'Pepi' por homicidio ocurrido en Altos del Ángel

Las autoridades indicaron que, tras cometer el crimen, el atacante abordó un vehículo que presuntamente fue utilizado para trasladarlo hasta la escena y facilitar su huida.

Un hombre conocido con el alias de "Pepi" fue capturado este jueves en el corregimiento de 24 de Diciembre por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano, ocurrido el pasado 3 de mayo en la barriada Altos del Ángel. Durante el operativo, las autoridades también ubicaron indicios que podrían fortalecer la investigación que adelanta la Fiscalía Metropolitana.

La captura se realizó durante un operativo en una residencia ubicada en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde los investigadores también ubicaron indicios relacionados con el caso, que serán incorporados a las pesquisas.

El crimen ocurrió en una cancha de fútbol

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el homicidio se registró en la barriada Altos del Ángel, específicamente en la cancha de fútbol conocida como "El Bueno".

Según la investigación, un hombre llegó al lugar portando un arma de fuego, se acercó a la víctima y le disparó en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

Las autoridades indicaron que, tras cometer el crimen, el atacante abordó un vehículo que presuntamente fue utilizado para trasladarlo hasta la escena y facilitar su huida.

El Ministerio Público informó que el aprehendido será presentado ante un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de la medida cautelar que corresponda.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de continuar desarrollando investigaciones objetivas y transparentes, así como ejercer la acción penal conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación vigente.