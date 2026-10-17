Aprehenden a un ciudadano y decomisan 50 paquetes de presunta droga en Bella Vista

Un operativo preventivo de la Policía Nacional en la avenida Balboa permitió la detención de un vehículo que transportaba un saco con 50 paquetes rectangulares de una presunta sustancia ilícita.

Un ciudadano fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante un operativo de vigilancia preventiva realizado en el área de la avenida Balboa, en el corregimiento de Bella Vista, donde también fue retenido un vehículo en el que se encontraron 50 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita.

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De acuerdo con las autoridades, los paquetes estaban dentro de un saco localizado en el interior del automóvil. La intervención forma parte de las acciones de vigilancia y prevención que desarrolla la Policía Nacional para reforzar la seguridad y combatir las actividades delictivas.

Tras el procedimiento, el ciudadano aprehendido, el vehículo y los indicios recabados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.