Aprehenden a funcionario y exfuncionario del Mitradel por presunto desvío de $760 mil del Seguro Educativo

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos personas, un funcionario y un exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (Mitradel), fueron aprehendidas durante la operación “Sedu II”, desarrollada por la Fiscalía Superior Anticorrupción por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso agravado y blanqueo de capitales.

La investigación está relacionada con una posible lesión patrimonial de $760,951.50 en perjuicio del Estado panameño, registrada entre 2019 y 2023 mediante la asignación de fondos provenientes del 5% del Seguro Educativo, descontado a trabajadores de los sectores público y privado.

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Según el Ministerio Público, las personas aprehendidas están vinculadas con investigaciones en las que se acreditaron compras de bienes con recursos del Seguro Educativo.

Durante esta fase de la investigación también se ordenó la aprehensión de un funcionario presuntamente relacionado con la aprobación de trámites para que una entidad estatal transfiriera fondos del 5% del Seguro Educativo a una agrupación sindical sin contar con la documentación correspondiente.

Los allanamientos y registros se realizaron en la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, con la participación de la Fiscalía Superior Anticorrupción y la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

La primera operación Sedu, desarrollada el 25 de junio de 2026, investigó presuntas irregularidades en el manejo de fondos provenientes del 5% del Seguro Educativo asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi). Durante las diligencias fueron aprehendidos dos dirigentes sindicales.

Cabe señalar que ambas fases están relacionadas con el mismo origen de los recursos. Sedu I se concentró en el presunto manejo irregular de los fondos asignados a Conusi, mientras que Sedu II alcanza a un funcionario y un exfuncionario supuestamente vinculados con su aprobación, transferencia y utilización, incluyendo la compra de bienes.