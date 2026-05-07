Aprehenden a joven de 25 años por presuntamente haber abusado de su hermano

La captura se realizó durante un allanamiento desarrollado como parte de la Operación Coraza, un operativo conjunto entre unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la provincia de Chiriquí.

Bugaba, Chiriquí/Un hombre de 25 años fue aprehendido en el distrito de Bugaba, señalado por su presunta vinculación a un caso de violación en perjuicio de su hermano menor, informaron fuentes ligadas a la investigación.

La captura se realizó durante un allanamiento desarrollado como parte de la Operación Coraza, un operativo conjunto entre unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la provincia de Chiriquí.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sospechoso estaría relacionado con un delito contra la libertad e integridad sexual. Las autoridades indicaron que la diligencia fue ejecutada por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes dieron seguimiento al caso hasta concretar la aprehensión.

El detenido quedó a órdenes del Ministerio Público, entidad que continuará con el proceso judicial correspondiente mientras avanzan las investigaciones.