Docentes expresan preocupación por crisis económica en la Unachi y deuda con la CSS

Entre las principales inquietudes del personal universitario se encuentran el pago de las planillas y las dificultades para garantizar el funcionamiento operativo de la institución.

Chiriquí/La crisis económica que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúa generando preocupación entre docentes y administrativos, luego de que se conociera que la casa de estudios opera con un presupuesto superior a los 69 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a los cerca de 138 millones que habían sido solicitados.

Entre las principales inquietudes del personal universitario se encuentran el pago de las planillas y las dificultades para garantizar el funcionamiento operativo de la institución.

El docente universitario Félix Estrada advirtió sobre la deuda que mantiene la universidad con la Caja de Seguro Social (CSS), la cual supera los 12.5 millones de dólares.

“Hay una deuda de más de 12.5 millones de dólares con la Caja de Seguro Social y esto es inquietante porque hay compañeros, tanto administrativos como docentes, que han sido afectados cuando han ido a buscar atención y han sido rechazados directamente”, manifestó Estrada.

De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, de los cerca de 69 millones de dólares asignados al presupuesto de la Unachi, alrededor de seis millones se destinan mensualmente al pago de planillas.

El informe detalla además que, hasta marzo de este año, unos 17 millones de dólares habían sido utilizados para el pago de salarios de funcionarios permanentes, mientras que cerca de 700 mil dólares fueron destinados a planillas eventuales.

Actualmente, la universidad cuenta con más de 2 mil funcionarios, en medio de cuestionamientos relacionados con los altos salarios dentro de la institución.

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Otro de los retos financieros que enfrenta la Unachi es la necesidad de generar ingresos propios. Según se informó, la universidad debe obtener cerca de 2.5 millones de dólares mediante autogestión, una cifra que no alcanzaría para cubrir ni la mitad del costo mensual de la planilla.

Los salarios dentro de la institución oscilan entre los 500 dólares y los 14 mil dólares mensuales, este último correspondiente al salario de la rectora.

La situación ha encendido las alarmas entre miembros de la comunidad universitaria, quienes advierten sobre el impacto que la crisis financiera podría tener en la estabilidad laboral, los servicios administrativos y la calidad educativa de la universidad.

Con información de Demetrio Ábrego