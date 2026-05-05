Tensión en la Unachi: docentes alertan posible riesgo en pagos de quincenas

Ante estas inquietudes, la Unachi emitió un pronunciamiento en el que expresa su “profunda preocupación” por los reiterados recortes presupuestarios asignados para las vigencias fiscales 2025 y 2026. Según la institución, esta situación ha impactado el desarrollo normal de sus funciones académicas y administrativas, afectando el pago de la cuota de la CSS y del Siacap.

David, Chiriquí/En una reunión que congregó a decanos, vicedecanos y directivos de extensiones universitarias de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), se analizó la situación del presupuesto institucional, generando preocupación entre parte del personal docente ante la posibilidad de afectaciones en el pago de las quincenas.

De acuerdo con varios educadores, existiría incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos para cubrir los salarios dentro del centro de estudios superiores, por lo que solicitaron que se realicen investigaciones y se brinde una explicación clara a la comunidad universitaria sobre la existencia de recursos para el cumplimiento de estas obligaciones.

Asimismo, los docentes pidieron a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas que explique la situación financiera actual de la institución. Entre las preocupaciones también se señaló un presunto incumplimiento en el pago de las cuotas a la Caja de Seguro Social, ya que al ingresar a la plataforma institucional, las fichas aparecen rechazadas, según indicaron.

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Pronunciamiento oficial de la Unachi

Ante estas inquietudes, la Unachi emitió un pronunciamiento en el que expresa su “profunda preocupación” por los reiterados recortes presupuestarios asignados para las vigencias fiscales 2025 y 2026. Según la institución, esta situación ha impactado el desarrollo normal de sus funciones académicas y administrativas, afectando el pago de la cuota de la CSS y del Siacap.

La universidad explicó que ha realizado esfuerzos para mantener la continuidad de sus operaciones y cumplir con sus compromisos básicos. Sin embargo, aclaró que los recursos correspondientes a la cuota del seguro social retenida a funcionarios administrativos y docentes no fueron asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas en los presupuestos 2025 y 2026, entidad responsable de efectuar dichos depósitos.

Según el comunicado, los aportes a la CSS solo se realizaron hasta julio de 2025, y entre julio y diciembre de ese mismo año no se efectuaron pagos de seguridad social, ya que la Cuenta Única del Tesoro únicamente transfirió el neto de los salarios.

La Unachi también señaló que en lo que va del año 2026 ha recibido asignaciones mensuales para planilla, pero estas habrían sido retenidas por la CUT debido a compromisos pendientes del año anterior.

Finalmente, la institución informó que ha tomado medidas de ajuste como la desvinculación de personal transitorio y la reducción de gastos operativos. Además, recordó que en 2025 su presupuesto fue recortado en un 37%, afectando incluso las partidas destinadas a la cuota obrero-patronal y al Siacap.

La Unachi reiteró su compromiso con la educación superior y la estabilidad de su comunidad universitaria, asegurando que continuará gestionando los recursos públicos con responsabilidad en beneficio del país.

Con información de Demetrio Ábrego