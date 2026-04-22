Aprehenden a representantes de corregimiento de Barrio Norte y Barrio Sur en Colón

Las diligencias se desarrollaron en las residencias de estas personas, donde además la Fiscalía ubicó indicios relacionados con la investigación.

Colón/Como parte de la Operación Litus, desarrollada en Colón, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción con unidades de la Dirección de Inteligencia Policial DNIP, aprehendió a 3 personas, entre representantes y tesoreros de Barrio Norte y Barrio Sur, por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado que dejó un perjuicio económico al Estado de más de 6 millones de dólares.

Las diligencias se desarrollaron en las residencias de estas personas, donde además la Fiscalía ubicó indicios relacionados con la investigación.

Al representante de Barrio Norte se le requiere por el delito de peculado agravado en perjuicio de la junta comunal de este corregimiento, relacionado con el Programa de Interés Social.

Se trata de irregularidades administrativas, como insuficiente documentación que sustentará los gastos de fondos públicos asignados a las juntas comunales, lo que causó un perjuicio al Estado de más de $6 millones.

En tanto, el representante de Barrio Sur es investigado por peculado agravado que dejó un perjuicio económico al Estado, por las de medio millón de dólares.