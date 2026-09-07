Aprehenden en Santa Ana a uno de los más buscados por triple tentativa de homicidio

El caso se relaciona con un hecho ocurrido el 10 de enero de 2026 en Viejo Veranillo, corregimiento de Curundú, en perjuicio de tres personas, entre ellas una menor de edad.

Freddy Deybis Ramírez Vásquez, requerido por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio agravado. / TVN

Panamá/Freddy Deybis Ramírez Vásquez, requerido por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio agravado, fue aprehendido por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial, en el corregimiento de Santa Ana.

Capturan en Santa Ana a uno de los más buscados por triple tentativa de homicidio
Capturan en Santa Ana a uno de los más buscados por triple tentativa de homicidio / TVN

El caso se relaciona con un hecho ocurrido el 10 de enero de 2026 en Viejo Veranillo, corregimiento de Curundú, en perjuicio de tres personas, entre ellas una menor de edad.

Tras su aprehensión, Ramírez Vásquez fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Homicidio para los trámites correspondientes.

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