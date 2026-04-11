Dos aprehendidos y decomiso de arma de fuego durante operativo en La Chorrera

La acción se dio en medio de un punto de control, donde los agentes procedieron a verificar el automóvil y a sus ocupantes.

La Chorrera, Panamá Oeste/Dos ciudadanos fueron aprehendidos durante un operativo policial en la barriada San Antonio, en el distrito de La Chorrera, luego de que unidades de la Policía Nacional detectaran un arma de fuego dentro del vehículo en el que se transportaban.

La acción se dio en medio de un punto de control, donde los agentes procedieron a verificar el automóvil y a sus ocupantes. Durante la inspección, se ubicó un arma de fuego calibre 38, junto con un proveedor y varias municiones.

De acuerdo con el informe oficial, uno de los aprehendidos mantenía un oficio de subrogado emitido por el Juzgado de Cumplimiento del Circuito Judicial de Panamá, lo que agrava su situación legal.

Ambos ciudadanos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, al igual que los indicios decomisados, para el debido proceso.

La Policía Nacional reiteró que este tipo de operativos forman parte de sus acciones para reforzar la seguridad ciudadana, retirar de circulación armas ilegales y dar con personas requeridas por la justicia.