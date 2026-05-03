Policía aprende a un ciudadano con 125 paquetes de presunta droga en Ancón

Las autoridades ubicaron varias maletas camufladas en la parte inferior del chasis, donde se encontraban los paquetes con la presunta sustancia ilícita.

Panamá/Un ciudadano fue aprehendido en el corregimiento de Ancón tras el hallazgo de 125 paquetes con presunta droga ocultos en un vehículo articulado, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La acción se realizó en el marco de la Operación Mustang, en medio de un control rutinario que derivó en una inspección exhaustiva a una mula. Durante la revisión, los agentes detectaron irregularidades en la estructura del vehículo.

Las autoridades ubicaron varias maletas camufladas en la parte inferior del chasis, donde se encontraban los paquetes con la presunta sustancia ilícita.

El ciudadano aprehendido, junto con los indicios, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Desde la Policía Nacional indicaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones dirigidas a combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en el país.