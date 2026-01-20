Aprueban en tercer debate proyecto que amplía horarios de atención en centros de salud

El diputado Richards afirmó que la propuesta busca resolver los problemas de accesibilidad a la atención médica y garantizar el pago oportuno al personal de salud, al señalar que “al que trabaja, se le tiene que pagar”.

El Proyecto de Ley 19, que establece horarios extendidos en los centros de salud de la República de Panamá, recibió el respaldo del pleno de la Asamblea Nacional en tercer debate, al considerar que fortalece la atención primaria y mejora el acceso oportuno a los servicios de salud en todo el país.

La iniciativa, presentada e impulsada por el diputado Betserai Richards, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de una de las funciones esenciales del Estado: velar por la salud de la población, incluyendo a las comunidades de las comarcas, y asegurar el derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud.

El documento establece que los centros de salud, subcentros, policentros, MINSA-CAPSI y otras instalaciones similares funcionarán en los horarios que determine el Ministerio de Salud (Minsa), de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad del recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región sanitaria.

Además, dispone que el Minsa deberá procurar que en cada región de salud exista al menos una instalación de atención primaria con horario extendido, a fin de garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos. En el caso de los días lunes a viernes, se deberá contar con el personal médico, de apoyo en salud y administrativo necesario para una atención adecuada, mientras que los sábados y domingos se exigirá, como mínimo, la prestación de atención médica y áreas de apoyo, sin perjuicio de que se amplíen los servicios según la planificación regional.

El proyecto, que será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción, también señala que el Minsa deberá definir la prestación de servicios en centros de atención de segundo nivel, procurando que, al menos uno por región, opere de forma continua las 24 horas.

El diputado Richards afirmó que la propuesta busca resolver los problemas de accesibilidad a la atención médica y garantizar el pago oportuno al personal de salud, al señalar que “al que trabaja, se le tiene que pagar”. Añadió que el Minsa contará en 2026 con un presupuesto de 3,400 millones de dólares, por lo que espera que una ejecución supervisada tenga un impacto real en la población.