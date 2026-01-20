Extensión de horarios en centros de salud deberá ajustarse al presupuesto y necesidades, advierte ministro Boyd

El titular de Salud advirtió que una ampliación generalizada de horarios no es necesaria en todos los casos y subrayó que cualquier modificación debe ir acompañada del respaldo presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, solicitó este martes un análisis más profundo del proyecto de ley 19, aprobado en segundo debate en la Asamblea Nacional, que propone extender los horarios de atención en los centros de salud del Ministerio de Salud (Minsa) por 24 horas, incluyendo los fines de semana, en algunos casos.

El titular de la cartera de Salud advirtió que una ampliación generalizada de horarios no es necesaria en todos los casos y subrayó que cualquier modificación debe ir acompañada del respaldo presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Esto hay que analizarlo. Un aumento generalizado de la extensión de horarios en los centros de salud, primero, no se necesita y, segundo, dicho aumento debe contar con las partidas presupuestarias del MEF", manifestó Boyd Galindo.

Actualmente, el Minsa mantiene horarios extendidos en 120 centros de salud a nivel nacional, bajo un esquema flexible que responde a las necesidades específicas de cada región, corregimiento y distrito, sobre todo en áreas donde se requiere atención médica fuera del horario laboral regular.

Te podría interesar: Todo listo para el inicio de la Feria Internacional de La Chorrera 2026 que arranca este miércoles

“La iniciativa de este proyecto es buena, pero hay que analizarla y ordenarla, de manera que se cuente con el presupuesto necesario para poder cumplirla”, reiteró el ministro. Durante el primer debate del proyecto de ley 19, el Minsa presentó modificaciones a dos artículos, principalmente relacionados con la extensión de los horarios de atención.

Una de las propuestas fue la modificación del artículo 3, que establece que la entidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada región, implementará políticas para garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud integral, así como el suministro de medicamentos e insumos, conforme a la normativa vigente.

De igual forma, la entidad indicó que se propuso un ajuste al artículo 4, para que los centros de salud, subcentros, policentros y Minsa-Capsi funcionen en los horarios que determine el Ministerio de Salud, tomando en cuenta las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y el presupuesto de cada región.

No obstante, la institución aseguró que procurará que en cada región de salud exista, al menos, una instalación de atención primaria con horario extendido, a fin de garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud.

Actualmente, el Minsa cuenta con centros de salud que atienden hasta las 3:00 p.m., 6:00 p.m., 11:00 p.m., 12:00 a.m., y otros que atienden las 24 horas según el caso.

Aquí puedes verificar los horarios de atención: