Arranca Southern Seas 2026: Destructor USS Gridley se instala en Amador mientras el USS Nimitz fondea en la bahía

El arribo responde al despliegue Southern Seas 2026 , una misión que contempla el recorrido de estas unidades por distintos países del continente con el objetivo de fortalecer la cooperación marítima y la interoperabilidad entre fuerzas navales.

Panamá/El movimiento marítimo en la bahía de Panamá captó la atención este domingo 29 de marzo con la llegada del portaaviones USS Nimitz, acompañado por el destructor USS Gridley, en el marco de una operación naval de alcance regional.

A diferencia del imponente portaaviones, que permanecerá fondeado en aguas abiertas, el USS Gridley se instaló en el Puerto de Cruceros de Amador, desde donde se convierte en el punto más visible de esta presencia militar en la capital. Ambas embarcaciones permanecerán en territorio panameño hasta el próximo 2 de abril.

Puede leer: Fondo Verde del Clima elige a Panamá como oficina regional en América Latina y el Caribe

El arribo responde al despliegue Southern Seas 2026, una misión que contempla el recorrido de estas unidades por distintos países del continente con el objetivo de fortalecer la cooperación marítima y la interoperabilidad entre fuerzas navales.

Durante esta travesía, las embarcaciones desarrollarán maniobras conjuntas con países aliados. “El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la capacidad operativa con las fuerzas de nuestros países socios en el ámbito marítimo”, afirmó el contraalmirante Carlos Sardiello.

La operación incluye intercambios técnicos y ejercicios en el mar, además de actividades con delegaciones internacionales interesadas en conocer de cerca el funcionamiento de un portaaviones, considerado una de las plataformas más complejas en el ámbito militar.

El USS Nimitz, con capacidad para transportar hasta 90 aeronaves entre aviones y helicópteros, forma parte de un grupo de ataque que representa el máximo nivel de proyección del poder naval estadounidense. Esta es la primera vez en más de 50 años que un portaaviones visita aguas panameñas. Su presencia en Panamá se da como parte de un recorrido que abarca países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Este despliegue, que inició el pasado 12 de marzo en la costa oeste de Estados Unidos, incluye el paso por el estrecho de Magallanes antes de reposicionarse en la costa este en junio.

Southern Seas 2026 constituye la undécima edición de este ejercicio desde 2007, consolidando una estrategia de presencia sostenida en el hemisferio.

Más allá de lo operativo, la llegada del Nimitz y la presencia del Gridley en Amador reflejan el papel estratégico de Panamá en las rutas marítimas del continente y en los esquemas de cooperación regional en materia de seguridad.