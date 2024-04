Arranca la versión 12 del Festival Internacional de Cine de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) estrena su versión #12 y lo hace con unos datos muy importantes y es que se presentarán 5 películas panameñas, tres de ellas de estrenaran por primera vez en este festival, lo que genera relevancia para la industria del cine en el país.

"Trae una selección de películas que aveces no llegan a las pantallas comerciales o que duran muy poco tiempo, entonces yo siempre invito a la audiencia a que aproveche este fin de semana que van a tener películas que capaz no ven en cartelera todos los días, que aveces no llegan a plataformas de streaming porque la realidad es que lo que también tiene el festival es que te da la oportunidad de que puedas conocer al director, a la productora, al actor o actriz, que normalmente no podrás hablar con estas personas en el cine", manifestó Karla Quintero, directora ejecutiva del IFF.

El festival se desarrollará durante todo el fin de semana por lo cual ir al cine, es un buen plan, no solo para ver las cinco películas que estarán en cartelera sino también también la importante selección de películas internacionales.

Importante destacar el cine al aire libre en el Mirador del Pacífico en la Cinta Costera este sábado y domingo.

Con información de Isaías Cedeño